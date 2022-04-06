ГИБДД Карелии просит водителей сбавить скорость в тумане (ВИДЕО)

Сегодня на Карелию опустился туман, Госавтоинспекция просит водителей выбирать безопасную скорость.
В паблике ГИБДД Карелии опубликовано видео с Федеральной автодороги «Кола»: водители сообщают, что на трассе плохая видимость из-за тумана.
«Уважаемые водители, выбирайте безопасную скорость движения и будьте предельно внимательными», — советуют в Госавтоинспекции.
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