ГИБДД Карелии возьмет пешеходов под наблюдение

В Карелии стартует профилактическое мероприятие "Пешеход", сообщили в Госавтоинспекции республики.

С 8 по 23 октября в Карелии запланировано проведение 1 этапа профилактического мероприятия Госавтоинспекции "Пешеход".

Во всех районах республики автоинспекторы проверят дисциплинированность пешеходов и водителей, проведут разъяснительную работу с участниками движения на улицах городов и поселков.

За девять месяцев в республике автоинспекторы привлекли к ответственности 6923 пешехода, которые переходили проезжую часть с нарушением ПДД РФ. В населенных пунктах за отсутствие световозвращающих элементов на одежде 401 пешеход был привлечен к административной ответственности. Так, потенциально каждый из нарушителей подвергал свою жизнь на дороге опасности.

В этом году с участием пешеходов произошло 93 происшествия, в которых 87 пешеходов были травмированы, 9 человек погибли. Стоит отметить, из 93 дорожных аварий с участием пешеходов, три пешехода погибли и более 35 были травмированы по собственной вине и неосмотрительности.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех пешеходов быть внимательными на дороге, предельно осторожными и неукоснительно соблюдать дорожные правила. Прежде чем выйти на проезжую часть, убедитесь, что водитель приближающегося транспорта вас видит и уступает дорогу.