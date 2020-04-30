ГИБДД Карелии возобновила прием граждан, но только по предварительной записи и в масках

С 4 мая МРЭО ГИБДД Карелии возобновляет прием граждан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений и регистрации транспортных средств, сообщается в паблике ведомства.

В условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, прием граждан будет осуществляться только по предварительной записи в электронном виде через портал gosuslugi.ru

Вход в подразделение Госавтоинспекции будет осуществляться исключительно для граждан, заранее записавшихся на прием.

Граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

4 и 5 мая - предрегистрационный осмотр транспортных средств будет осуществляться по адресу ул. Медвежьегорская, д.3.

6, 7, 8 мая -предрегистрационный осмотр транспортных средств будет осуществляться по адресу ул. Пограничная , д.23.

Предрегистрационный осмотр будет осуществляться согласно времени предварительной записи. Перед посещением регистрационного отлеления необходимо самостоятельно заполнить рукописное заявление или предоставить распечатанное заявление с сайта государственных услуг.

Телефон для справок:

Регистрационное отделение - 707-356

Экзаменационное отделение - 739-283

В Госавтоинспекции предупреждают, что граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, не должны нарушать условия карантина.