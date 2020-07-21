ГИБДД Карелии выясняет, как лишенный прав за пьяную езду экскаваторщик вновь оказался за рулем

В Кеми 41-летний водитель с признаками опьянения управлял экскаватором, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кеми 21 июля сотрудники ГИБДЛД остановили экскаватор, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. И теперь ему грозит наказание в рамках уголовной статьи.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства, при которых лицу, лишенному права управления транспортными средствами, было доступно управление экскаватором.

Как отмечают в ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах Карелии 9 водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления автотранспортом.