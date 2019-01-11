ГИБДД меняет правила проведения экзамена на права

Инспекция опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов.

Документ детально описывает схему будущего экзамена по вождению, пишет auto.mail со сссылкой на "Коммерсант".

Тестирование, как и сейчас, начинается с проверки первоначальных навыков вождения.

Проверка проходит на "закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки".

Затем экзаменуемый направляется в условия полноценного городского движения, где у него обязательно проверят умение совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог, пешеходные переходы, обгонять других участников движения, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движения на подъеме и спуске.

Опциональными (необязательными) будут упражнения: проезд регулируемого перекрестка, проезд железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге.

В документе прописаны конкретные случаи аннулирования экзамена.

Например, при удовлетворении жалобы гражданина на действия экзаменатора, который поставил отрицательную оценку на экзамене. Или если документы (например, медсправка) оказались поддельными. В ранней редакции говорилось, что в экзаменационном автомобиле помимо экзаменатора может находиться и преподаватель автошколы, владеющий экзаменационной машиной, теперь такая возможность исключена.

От главной идеи Госавтоинспекция не отказалась — будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных "города" и "площадки".