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ГИБДД назначила проверку ДТП, спровоцированного колонной мотоциклистов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:37, 14 Сентября 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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ГИБДД Петрозаводска проведет проверку по факту нарушения ПДД колонной мотоциклистов в Петрозаводске, что стало одной из причин ДТП в центре города.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекциии.

Как сообщалось ранее, авария произошла 21 августа на площади Гагарина.

Колонна мотоциклистов выезжала с площади на улицу Шотмана под зеленую стрелку светофора. Согласно ПДД, байкеры обязаны были пропустить поток автотранспорта, который приближался слева. Вместо этого от колонны отделился один из мотоциклистов, так называемый «отсекающий», и перегородил движение, чтобы все остальные могли беспрепятственно проехать.

В результате, водитель одного из автомобилей не успел затормозить и врезался в остановившуюся перед ним машину. 

Видео ДТП с камеры компании «Ситилинк» размещено на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

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