ГИБДД Петрозаводска напомнила водителям, как правильно ездить в дождь

В последний день лета Госавтоинспекция столицы Карелии опубликовала рекомендации, как избежать ДТП в дождливую погоду.

В дождливый день, 31 августа, водителям напомнили о правилах вождения в дождь.

Так, как отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска, тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому начинать торможение нужно заранее. Заблаговременное торможение позволит другим транспортным средствам вовремя сориентироваться и снизить скорость.

Водителям важно не забывать про фары и обязательно соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, необходимо снижать скорость перед лужами, поскольку в них может быть яма или открытый люк.

«Помните, что в ненастную погоду пешеходы часто забывают об осторожности, желая скорее укрыться от дождя. Перед пешеходными переходами заранее снижайте скорость, хотя делать это нужно и в хорошую погоду», — напомнили в ГИБДД.