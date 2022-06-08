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ГИБДД Петрозаводска опровергла версию, что водитель авто намеренно сбил мотоциклиста из-за конфликта

Новости. Происшествия
15:11, 06 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила официальную версию причин ДТП, в котором автомобиль протаранил мотоциклиста, пробил ограждение и наехал на пешехода.

Авария произошла 1 июля на улице Мелентьевой и вызвала широкий резонанс в социальной сети.  Очевидцы, написавшие об этом в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, утверждали, что причиной аварии стал конфликт на дороге. По их словам, водитель якобы показал мотоциклисту неприличный жест в открытое окно, а тот сломал ему палец и попытался скрыться. По словам участников обсуждения инцидента, водитель машины догнал мотоциклиста и ударил его автомобилем сзади.

В ГИБДД этот рассказ опровергли. Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, водитель автомобиля совершил ДТП непреднамеренно. По официальной версии, он неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди мотоциклиста и совершил с ним столкновение. Мотоцикл упал, а машину отбросило на тротуар. Автомобиль пробил дорожное ограждение и наехал на девушку-пешехода.

В ГИБДД сообщили, что всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, но обошлось без серьезных травм.

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