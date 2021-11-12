ГИБДД Петрозаводска оштрафовала пострадавшего в ДТП главу города на 500 рублей за бег по дороге

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, получил постановление на оплату штрафа ГИБДД.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал копию протокола ГИБДД, где ему выписан административный штраф в размере 500 рублей за бег по проезжей части при наличии тротуара.

«Сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф — и гештальт будет закрыт», — написал Владимир Любарский, находящийся сейчас на лечении в БСМП.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.