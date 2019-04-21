ГИБДД Петрозаводска поможет "подснежникам" вспомнить ПДД

Акция "Дачник" стартует в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска предлагают сезонным водителям-дачникам подготовиться к участию в дорожном движении, - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На бесплатных занятиях сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска расскажут:

- о последних нововведениях в области обеспечения безопасности дорожного движения

- о порядке оформления дорожно-транспортных происшествий

- о новых возможностях портала государственных услуг

- об изменениях в организации дорожного движения в городе

- обозначат аварийные участки улично-дорожной сети, разберут основные причины ДТП на них

- Психолог расскажет об особенностях управления транспортным средством в возрасте 60+

Специалисты страховой компании расскажут об особенностях оформления полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на дачный период.

Первая встреча состоится 23 апреля в 14.00 в помещении Совета ветеранов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 7, 2 этаж.

Запись по телефону: 715-902