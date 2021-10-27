ГИБДД Петрозаводска призвала водителей не дожидаться следующего снегопада и сменить летние шины на зимние

Своевременная смена шин позволит справиться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, считают в Госавтоинспекции столицы Карелии.

Рекомендация «переобуться», не дожидаясь следующего снегопада, появилась в официальном паблике Госавтоинспекции Петрозаводска накануне.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течение, как минимум, недели, напомнили в ГИБДД. Своевременная смена шин позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции посоветовали выбирать манеру вождения в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее, и не совершать резких маневров.