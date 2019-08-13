ГИБДД Петрозаводска проводит операцию "Штраф"

С по 12 по по 16 августа в Петрозаводске проходит оперативно-профилактическая операция "Штраф", направленная на повышение эффективности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, сообщили в ГИБДД города.

При осуществлении надзора над дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки лиц, привлекаемых к административной ответственности, на предмет неуплаты административных штрафов.

В ведомстве напоминают, что за неуплату административного штрафа в срок предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает граждан не забывать своевременно оплачивать штрафы.