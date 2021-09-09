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ГИБДД Петрозаводска: водители массово нарушают правила перевозки детей

Новости. Общество
12:24, 16 Сентября 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Госавтоинспекция столицы Карелии рассказала о нарушениях, которые допускают водители при перевозке детей.

За вчерашний день автоинспекторы пресекли 10 нарушений правил перевозки детей. Водителям грозят штрафы. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

«В отношении водителей вынесены постановления об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Нарушителей ждет штраф в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей соблюдать правила дорожного движения и использовать детские удерживающие устройства.

Ранее сообщалось, что юная автоледи сбила неосторожного велосипедиста в Петрозаводске

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Комментарии

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David.
2021-09-16 12:51:03
...если дети случайно завелись... :)
Гость
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