ГИБДД Петрозаводска: водители массово нарушают правила перевозки детей

Госавтоинспекция столицы Карелии рассказала о нарушениях, которые допускают водители при перевозке детей.

За вчерашний день автоинспекторы пресекли 10 нарушений правил перевозки детей. Водителям грозят штрафы. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

«В отношении водителей вынесены постановления об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Нарушителей ждет штраф в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей соблюдать правила дорожного движения и использовать детские удерживающие устройства.

Ранее сообщалось, что юная автоледи сбила неосторожного велосипедиста в Петрозаводске