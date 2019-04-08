ГИБДД планирует ужесточить наказание за 5 нарушений ПДД

Речь идет о "наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения".

В Госдуме рассматривают ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд нарушений правил дорожного движения, сообщил замглавы Госавтоинспекции Александр Быков в эфире радиостанции "Милицейская волна", пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о "наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения".

Среди них вождение в пьяном виде, без прав, за проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП.

Также Госдума, как рассказал Быков, прорабатывает вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения.

"Думаю, в итоге мы придем к правильному решению и те законопроекты <…> найдут свое применение и будут в ближайшее время приняты", — заключил Быков.