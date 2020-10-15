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ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя

Новости. Общество
07:50, 16 Октября 2020
фото: кадр из видео
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В Госавтоинспекции города выразили благодарность петрозаводчанину за оказанную помощь в задержании нетрезвого водителя.

Напомним, инцидент произошел в минувшую среду, 14 октября около 17 часов на перекрестке улиц Кирова и Вольная. Автомобилист выбежал из машины и отобрал ключи у водителя впереди остановившегося автомобиля Renault Megane.

Как сообщили в Госавтоиспекции Петрозаводска, прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством 42-летнего мужчину. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя (1,17 мг/л в выдыхаемом воздухе).

В отношении нарушителя составлен административный материал. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

"Госавтоинспекция Петрозаводска выражает признательность и благодарность петрозаводчанину за оказанную помощь в задержании нетрезвого водителя, проявленную активную гражданскую позицию", - пишут в паблике ведомства.

Видео Алексей Халапайнен, "Ситилинк".

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