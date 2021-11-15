ГИБДД поблагодарила водителей, догнавших и задержавших пьяную автоледи в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска подтвердила факт задержания пьяной женщины-водителя при помощи других участников движения.

Как сообщили в ГИБДД, кроссовер «Рено», которым управляла автоледи, был остановлен 8 декабря на улице Красноармейская после того, как промчался на красный сигнал светофора. У женщины 1975 года рождения были выявлены признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на месте она отказалась и была направлена на медицинское освидетельствование. Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Ранее один из очевидцев рассказал, что этот кроссовер едва не совершил столкновение с его автомобилем и еще одной машиной. Водители догнали «Рено» и остановили.

«У нас завязалась потасовка с её компанией. Мимо проезжала ДПС, спросили что случилось. Мы со вторым водителем рассказали, что дама проехала на красный, и чуть не зацепила нас, а так же что с ней выпившая компания, и попросили чтобы проверили водителя», — рассказал участник.

Госавтоинспекция Петрозаводска выразила водителям, способствовавшим задержанию благодарность «за активную жизненную позицию и неравнодушие к безопасности дорожного движения», добавили в ведомстве.