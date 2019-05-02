ГИБДД подключилась к розыску водителя, сбившего велосипедиста на Древлянке

Иномарка сбила велосипедиста, водитель скрылся с места ДТП, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 1 мая в 14.28 водитель автомобиля Toyota Yaris, выезжавший со второстепенной дороги на Лесной проспект, сбил велосипедиста и уехал с места происшествия.

Велосипедист обратился за медицинской помощью, ему было назначено амбулаторное лечение.

Пострадавший обратился в соцсети к очевидцам за помощью в розыске виновника ДТП.

Сегодня Госавтоинспекция Карели опубликовала подробности происшествия, сообщив, что велосипедисту 31 год, а также попросила откликнуться всех очевидцев происшествия. Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900.