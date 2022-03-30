ГИБДД предупредила об ухудшении дорожной обстановки в Карелии из-за снегопада

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с рекомендациями усилить меры безопасности на дорогах из-за надвигающегося снегопада.

«По западным и северным районам Республики Карелия ожидается усиление ветра, местами снегопады и метель. Возможно осложнение дорожной обстановки и ухудшение видимости. Рекомендуем водителям выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Перед выполнением обгона с выездом на встречную полосу движения следует убедиться, что полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин и маневр будет безопасным. Особую осторожность следует соблюдать при движении за движущимся впереди транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость», — говорится в сообщении ведомства.