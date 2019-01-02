ГИБДД предупреждает о сильной метели в Карелии

Вечером в республике ожидается сильная метель, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Температура в дневные часы приблизилась к 0...-3 градусам повсеместно. Синоптики обещают после 18.00 сильную метель, на дорогах образуются снежные заносы. Водителям следует быть внимательными и выбирать разумную скорость движения", - говорится в сообщении.