ВИДЕО: ГИБДД призвала быть внимательнее на дорогах из-за метели

По сведению Гидрометцентра Карелии, снег в ближайшие часы в Петрозаводске и на большей части республики не прекратится.

"Призываем водителей и пешеходов соблюдать правила безопасности на дороге и быть внимательнее", - рассказали в ведомстве.

Автомобилистов призвали снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.