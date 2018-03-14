ГИБДД призвала соблюдать правила движения в непогоду, которую прогнозируют синоптики

В некоторых районах республики возможно выпадение осадков в виде снега с дождём, местами возможно штормовое предупреждение, рассказали в Госавтоинспкции.

По данным ведомства, такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, поскольку коэффициент сцепления колёс с дорогой в гололёд и в дождь меньше, чем на сухом асфальте

"В связи с этим, Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и ехать с такой скоростью, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и в случае необходимости остановиться или выполнить маневр", - говорится в сообщении.