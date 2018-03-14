16:06, 14 Марта 2018
ГИБДД призвала соблюдать правила движения в непогоду, которую прогнозируют синоптики
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В некоторых районах республики возможно выпадение осадков в виде снега с дождём, местами возможно штормовое предупреждение, рассказали в Госавтоинспкции.
По данным ведомства, такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, поскольку коэффициент сцепления колёс с дорогой в гололёд и в дождь меньше, чем на сухом асфальте
"В связи с этим, Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и ехать с такой скоростью, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и в случае необходимости остановиться или выполнить маневр", - говорится в сообщении.
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