ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Петрозаводске

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Водителей будут проверять на состояние опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.
В среду 5 июня в Петрозаводске автоинспекторы сводного отряда ДПС ГИБДД МВД по Республике Карелия будут осуществлять проверки водителей на состояние опьянения.
За 5 месяцев сотрудники Госавтоинспекции Карелии отстранили от управления 659 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 94 водителя сели пьяными за руль повторно. В отношении этих нарушителей возбуждены уголовные дела.
Госавтоинспекция призывает граждан не оставлять шансов нетрезвому водителю и незамедлительно сообщать в полицию сведения о нарушителе (с мобильного телефона на короткий номер 102).
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