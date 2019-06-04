ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Петрозаводске

Водителей будут проверять на состояние опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду 5 июня в Петрозаводске автоинспекторы сводного отряда ДПС ГИБДД МВД по Республике Карелия будут осуществлять проверки водителей на состояние опьянения.

За 5 месяцев сотрудники Госавтоинспекции Карелии отстранили от управления 659 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 94 водителя сели пьяными за руль повторно. В отношении этих нарушителей возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставлять шансов нетрезвому водителю и незамедлительно сообщать в полицию сведения о нарушителе (с мобильного телефона на короткий номер 102).