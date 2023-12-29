ГИБДД проверит, как водители Петрозаводска вели себя в первый день нового года

Водителей карельской столицы ждут массовые проверки.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения во вторник, 2 января, в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.