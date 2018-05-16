ГИБДД проверит работу маршруток в Петрозаводске

В карельской столице началась масштабная профилактическая операция "Автобус".

За 4 месяца в Петрозаводске с участием автобусов зарегистрировано семь ДТП, в которых 19 человек получили травмы. Все ДТП произошли по вине водителей автобусов.

До 23 мая в карельской столице продлится проходит первый этап региональной профилактической операции "Автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние автобусов, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.