ГИБДД проверит работу маршруток в Петрозаводске

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В карельской столице началась масштабная профилактическая операция "Автобус".
За 4 месяца в Петрозаводске с участием автобусов зарегистрировано семь ДТП, в которых 19 человек получили травмы. Все ДТП произошли по вине водителей автобусов.
До 23 мая в карельской столице продлится проходит первый этап региональной профилактической операции "Автобус".
Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние автобусов, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.
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