ГИБДД проверит тонировку у автомобилистов в одном из районов Карелии

На территории Лоухского района пройдет рейд "Тонировка", сообщили в ГИБДД Карелии.

С 29 по 30 июня на территории Лоухского района, будут проводиться профилактические рейды "Тонировка", направленные на выявление транспортных средств со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.

Согласно Техническому регламенту предусмотрено светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не менее 70 %. За превышение допустимой нормы светопропускания предусмотрен штраф в размере 500 рублей.