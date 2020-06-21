890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Под Петрозаводском горит грузовик (ФОТО)
Новое
Сегодня 14:15
Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной 3
21.06.2020 16:26
"Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом"
21.06.2020 15:30
Хозяева популярного туристического места в Карелии остались без дома (ФОТО) 1
Сегодня 12:46
Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО) 1
Новое
Сегодня 13:39
Школьница провалилась в карьер в Карелии и травмировалась 2
21.06.2020 21:32

ГИБДД рассказала подробности происшествия под Петрозаводском, где горит грузовик

Новости. Происшествия
14:52, 22 Июня 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

На Суоярвском шоссе горит автомобиль "ГАЗ", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем на выезде из Петрозаводска после кольца у "Силикатного завода" загорелся грузовик. Читатели прислали в "Столицу на Онего" видео происшествия.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, водитель грузового автомобиля во время движения почувствовал запах гари, а после увидел дым, кторый шел из-под капота.

"Водитель принял решение съехать с трассы, - рассказали в ГИБДД Карелии. – после грузовик загорелся. На месте работают сотрудники ГИБДД Петрозаводска и МЧС".

По словам сотрудника Госавтоинспекции в происшествии никто не пострадал.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»