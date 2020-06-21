ГИБДД рассказала подробности происшествия под Петрозаводском, где горит грузовик

На Суоярвском шоссе горит автомобиль "ГАЗ", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем на выезде из Петрозаводска после кольца у "Силикатного завода" загорелся грузовик. Читатели прислали в "Столицу на Онего" видео происшествия.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, водитель грузового автомобиля во время движения почувствовал запах гари, а после увидел дым, кторый шел из-под капота.

"Водитель принял решение съехать с трассы, - рассказали в ГИБДД Карелии. – после грузовик загорелся. На месте работают сотрудники ГИБДД Петрозаводска и МЧС".

По словам сотрудника Госавтоинспекции в происшествии никто не пострадал.