ГИБДД снова сообщает о надвигающемся на Петрозаводск снегопаде

Понижение температуры и снегопад ожидается и в столице республики завтра, 3 мая, сообщается в паблике ГИБДД Карелии.

"Как сообщают наши подписчики, - написано в паблике ведомства, - на севере Карелии в Лоухским, Калевальском, Муезерском районах и городе Костомукше выпал мокрый снег. Понижение температуры и снегопад ожидается и в столице республики завтра, 3 мая".

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно при движении на федеральных дорогах.