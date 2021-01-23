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ГИБДД сообщила о последствиях ДТП в Карелии, где потребовалась помощь спасателей

Новости. Общество
09:51, 24 Января 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Два ДТП, произошедшие в субботу в Петрозаводске и Кондопожском районе Карелии, обошлись без пострадавших.

Это следует из сообщения на официальной странице ГИБДД Карелии Вконтакте.

"За минувшие сутки на дорогах Карелии ДТП с пострадавшими людьми не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС сообщила о выезде пожарно-спасательных подразделений для ликвидации последствий аварии в Петрозаводске на Вытегорском шоссе. Там столкнулись два  автомобиля. На место ДТП были отправлены  13 спасателей и 3 единицы техники. 

Пожарно-спасательное подразделение выезжало и на ДТП в Кондопожскос районе. На трассе "Кола" произошло столкновение двух автомобилей.

 

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