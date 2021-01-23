ГИБДД сообщила о последствиях ДТП в Карелии, где потребовалась помощь спасателей

Два ДТП, произошедшие в субботу в Петрозаводске и Кондопожском районе Карелии, обошлись без пострадавших.

Это следует из сообщения на официальной странице ГИБДД Карелии Вконтакте.

"За минувшие сутки на дорогах Карелии ДТП с пострадавшими людьми не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС сообщила о выезде пожарно-спасательных подразделений для ликвидации последствий аварии в Петрозаводске на Вытегорском шоссе. Там столкнулись два автомобиля. На место ДТП были отправлены 13 спасателей и 3 единицы техники.

Пожарно-спасательное подразделение выезжало и на ДТП в Кондопожскос районе. На трассе "Кола" произошло столкновение двух автомобилей.