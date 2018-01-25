ГИБДД советует воздержаться от поездок на автомобилях из-за ненастной погоды

Госавтоинспекция Карелии обратила внимание водителей на изменение погодных условий.

По данным ведомства, на территории Карелии в ближайшие часы сохранится температура, близкая к нулю градусов, ветер, дождь и снег. Такие погодные условия могут неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, привести к снежным заносам, гололедице. Водителям автотранспорта рекомендовано выбирать наиболее безопасную скорость, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения.

"Водителям, не уверенным в своих навыках вождения в сложных погодных условиях, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от выездов на личных автомобилях", - отметили в ГИБДД.