ГИБДД в Карелии устроит сплошные проверки водителей на трезвость

Рейды начнутся уже сегодня, сообщили в ГИБДД Карелии.
В пятницу, 7 августа, а также в предстоящие выходные дни в республике автоинспекторы проверят водителей на трезвость.
Сплошные проверки пройдут в Петрозаводске и в районах республики.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем: водителю необходимо помнить, что воздействие алкоголя на организм может продолжаться долгие часы после его употребления.
"Остановите пьяного водителя, предотвратите беду - 102 или 112", - информирует ГИБДД .
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