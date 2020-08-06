ГИБДД в Карелии устроит сплошные проверки водителей на трезвость

Рейды начнутся уже сегодня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 7 августа, а также в предстоящие выходные дни в республике автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Сплошные проверки пройдут в Петрозаводске и в районах республики.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем: водителю необходимо помнить, что воздействие алкоголя на организм может продолжаться долгие часы после его употребления.

"Остановите пьяного водителя, предотвратите беду - 102 или 112", - информирует ГИБДД .