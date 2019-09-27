ГИБДД в Петрозаводске ловит "обочечников"

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В целях предупреждения ДТП и пресечения нарушений правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска ведут работу "скрытыми патрулями".
В минувший четверг, 26 сентября, внимание таких нарядов было обращено на нарушения водителями на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта (при движении от Республиканской больницы) п. 9.9. ПДД РФ, который запрещает движение транспортных средств по обочинам, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В ходе мероприятия пресечено 10 нарушений, одно из них было допущено водителем общественного транспорта.
Напомним, за движение по обочине предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.
Проведение подобных мероприятий будет продолжено.
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