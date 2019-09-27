ГИБДД в Петрозаводске ловит "обочечников"

В целях предупреждения ДТП и пресечения нарушений правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска ведут работу "скрытыми патрулями".

В минувший четверг, 26 сентября, внимание таких нарядов было обращено на нарушения водителями на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта (при движении от Республиканской больницы) п. 9.9. ПДД РФ, который запрещает движение транспортных средств по обочинам, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В ходе мероприятия пресечено 10 нарушений, одно из них было допущено водителем общественного транспорта.

Напомним, за движение по обочине предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено.