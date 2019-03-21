Гидрометцентр: Лето 2019 года будет теплее обычного

Гидрометцентр представил прогноз погоды на весну и лето 2019 года.

Так, апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке. В мае тепло с превышением обычных значений на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского и Уральского округов, Таймыре, сообщила "Российская газета".

В июне выше нормы средняя месячная температура прогнозируется синоптиками на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и Приморье.

Макушка лета станет жаркой для юга страны. Также хорошее лето в этом году обещает быть на севере Урала и в Сибири. Причем температура в Сибири может превысить прошлогодние значения.

Август станет теплым для Северо-Запада и центра страны. Также в теплой зоне север Южного и Приволжского федеральных округов, север Урала и Красноярский край.

Осадков больше, чем в прошлом году, в августе пройдет на юге и в центре России.

Начало осени станет теплым на юго-западе европейской территории России. Сентябрь прогнозируется теплым в Ростове-на-Дону и в Волгограде.