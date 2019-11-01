Гидрометцентр пообещал россиянам "розовую" зиму

В Гидрометцентре России ожидают, что температура в зимние месяцы на территории страны будет около и выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в розовый цвет будет окрашена климатическая карта этой зимой.

"В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон - около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом", - цитирует "Интерфакс" синоптика.

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Ранее карельские синоптики подлились прогнозом на ноябрь. Ожидается, что среднемесячная температура в Карелии будет чуть выше нормы (на 1, 2 градуса), погода будет носить неустойчивый характер.

"На территории республики днем в основном будет от -2 до +2 градусов. Но в северных районах сохранятся отрицательные температуры: ночью -10, -13 градусов, днем -5, -6 градусов. Думаю, что там, где снега прибавилось, в ноябре он уже не растает. До +5, +6 градусов столбик термометра не повысится. Бурного тепла мы в ноябре не ждем", - отметила синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.