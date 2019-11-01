Подписаться
Новости. Общество
22:00, 01 Ноября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гидрометцентр пообещал россиянам "розовую" зиму

Загрузка...

В Гидрометцентре России ожидают, что температура в зимние месяцы на территории страны будет около и выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в розовый цвет будет окрашена климатическая карта этой зимой.

"В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон - около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом", - цитирует "Интерфакс" синоптика.

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Ранее карельские синоптики подлились прогнозом на ноябрь. Ожидается, что среднемесячная температура в Карелии будет чуть выше нормы (на 1, 2 градуса), погода будет носить неустойчивый характер.

"На территории республики днем в основном будет от -2 до +2 градусов. Но в северных районах сохранятся отрицательные температуры: ночью -10, -13 градусов, днем -5, -6 градусов. Думаю, что там, где снега прибавилось, в ноябре он уже не растает. До +5, +6 градусов столбик термометра не повысится. Бурного тепла мы в ноябре не ждем", - отметила синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
27.10.2019, 10:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
25.10.2019, 11:09
Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца

Аналитика

31.10.2019 15:41
Капитал
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Ответ Грете Тунберг 13
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор 3
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 3
30.10.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

31.10.2019 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»