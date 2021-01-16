Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Сильные морозы ожидаются на большей части России в ближайшие дни.

Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов. Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной". Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы", — цитируют РИА Новости Вильфанда.

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.

Холоднее всего, по словам специалиста, будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.

Ранее в карельском Гидрометцентре сообщали, что крещенских морозов в начале следующей недели ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до - 15 градусов. Но ближе к выходным в Карелию вернутся сильные морозы. Конец января будет холодным.