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В Карелию идет кратковременное потепление

Новости. Общество
13:34, 14 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В выходные в республике потеплеет до -5 градусов.

Морозы отступят уже в ближайшие субботу и воскресенье. Как рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, кратковременно потепление коснется юга республики 17 января, а на севере потеплеет днем раньше.

"Нас ждет постепенное потепление: сначала -15 градусов, потом -10. Воскресенье будет самым теплым днем. На 17 января среднесуточная температура будет -7, -9 градусов по всей Карелии. Днем может потеплеть до -5 градусов", - рассказали синоптики.

Крещенских морозов в начале следующей недели ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до - 15 градусов.  Но ближе к выходным в Карелию вернутся сильные морозы. Конец месяца будет холодным.

"Сейчас объявлено штормовое предупреждение на аномально холодную погоду. Среднесуточная температура в Петрозаводске на сегодняшний день, 14 января, должна быть -11,4 градуса. Она ниже на 10 градусов, и это уже аномально холодная погода. В Карелии среднесуточная температура сейчас на 10-16 градусов ниже нормы. Таких морозов в нашей республике не было давно. При этом в январе фиксировались более сильные морозы. Так, в Петрозаводске в 1987 году было -40, 41 градус", - напомнили в карельском Гидрометцентре.

Напомним, 14 января МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода. В результате аномально низких температур в городе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

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