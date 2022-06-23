Заповедник в Карелии показал гигантского «комара»

В государственном природном заповеднике «Кивач» продемонстрировали арт-объект в виде гигантского комара.

Арт-объект в виде комара, установленный в заповеднике «Кивач», создал мастер Дмитрий Мозгунов. Копозиция прибыла в Карелию из Калужской области. Об этом информирует паблик заповедника.

«Свой гигантский комар есть и у заповедника „Кивач“. Арт-объект привезли из Калужской области, над ним работал участник артели Никола-Ленивецких промыслов Дмитрий Мозгунов. Мастер отмечает, что комаром в чистом виде это насекомое не является. — Мы сделали образ, а не определенный вид, чтобы люди могли найти в нем что-то свое, — говорит Дмитрий. — Кто-то увидит комара, кто-то муху или другое насекомое», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что комар-трактор и водопад Кивач в Карелии вошли в топ российских достопримечательностей.