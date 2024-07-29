Гимнаст из Петрозаводска завоевал бронзовую медаль Кубка России

Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Новосибирске.

Спортсмен Центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса Виктор Калюжин завоевал бронзовую медаль Кубка России в упражнении на кольцах, сообщили в паблике центра.



Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Новосибирске.



Поздравляем Виктора и его тренеров — Матвея Талью и Александра Чижова. Молодцы!

— написали в источнике.