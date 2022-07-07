Гимнаст из Петрозаводска завоевал медаль Кубка России (ВИДЕО)

Виктор Калюжин стал серебряным призером в упражнении на кольцах.

Мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике Виктор Калюжин стал серебряным призёром в упражнении на кольцах Кубка России в Калуге. Об этом написал паблик «Петрозаводск спортивный».

Многоборец из Карелии прекрасно выступил в соревнованиях на брусьях, лишь немного уступив победителю.

Напомним, в апреле Виктор Калюжин завоевывал «серебро» на чемпионате России, проходившем в Казани.