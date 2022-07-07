Гимнаст из Петрозаводска завоевал медаль Кубка России (ВИДЕО)

Виктор Калюжин стал серебряным призером в упражнении на кольцах.
Мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике Виктор Калюжин стал серебряным призёром в упражнении на кольцах Кубка России в Калуге. Об этом написал паблик «Петрозаводск спортивный».
Многоборец из Карелии прекрасно выступил в соревнованиях на брусьях, лишь немного уступив победителю.
Напомним, в апреле Виктор Калюжин завоевывал «серебро» на чемпионате России, проходившем в Казани.
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