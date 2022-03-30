Спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике

Гимнаст из Карелии, мастер спорта России международного класса Виктор Калюжин стал серебряным призером чемпионата России в Казани.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Калюжин добился успеха в упражнениях на брусьях.

Ранее он завоевал «серебро» в упражнениях на кольцах, «бронзу» в личном многоборье и стал Чемпионом России в командном многоборье.



