Спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике

Гимнаст из Карелии, мастер спорта России международного класса Виктор Калюжин стал серебряным призером чемпионата России в Казани.
Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.
Калюжин добился успеха в упражнениях на брусьях.
Ранее он завоевал «серебро» в упражнениях на кольцах, «бронзу» в личном многоборье и стал Чемпионом России в командном многоборье.
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