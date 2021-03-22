Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выбежали на дорогу: автомобилист едва не снёс пешеходов (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:18
Дикие кабаны семьями выходят к людям в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 10:43
Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных 28
Сегодня 13:34
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 2
Сегодня 14:00
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021 23:27
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей 3
22.03.2021 22:00
В Минтруде рассказали, что может грозить педагогам, отказавшимся от вакцинации 3
22.03.2021 20:40

Гимнастки из Карелии привезли золотые медали со всероссийских соревнований

Новости. Спорт
18:00, 23 Марта 2021
фото: © Министерство образования и спорта Республики Карелия
Загрузка...

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1 прекрасно выступили на соревнованиях по художественной гимнастике в Подмосковье, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

В Орехово-Зуево с 14 по 18 марта проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Краса Руси". За победу боролись более 500 гимнасток в составе 90 команд.

Петрозаводские спортсменки, воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска завоевали золотые медали, выступая по программе мастеров спорта. В составе команды: Анастасия Натарьева, Елизавета Жданова, Ксения Анисимова, Екатерина Рогалева, Елизавета Гачкина и Илона Корюхина.

По программе КМС наши воспитанницы в составе сборной Карелии также заняли первое место. Состав команды: Виталина Москаленко, Марьяна Гошкиева, Милана Бельских, Милана Нестерова, Анастасия Слепцова.

В индивидуальной программе среди спортсменок 2009 года рождения бронзу завоевала Полина Мелинаускайте. По программе КМС среди гимнасток 2006 года рождения Виталина Москаленко поднялась на вторую ступень пьедестала.

Напомним, в феврале на первом чемпионате России по художественной гимнастике среди мужчин спортсмен из Карелии завоевал серебряную медаль.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2021-03-23 19:31:08
Админу на будущее, пишите кто тренеры у победителей и призеров. Это их большая заслуга.
театральный критик
2021-03-23 19:33:31
Виктор, славы захотелось ? Скромнее надо быть, тренер :)
Спиртсмен
2021-03-23 19:27:34
Молодцы, конечно!
Кстати,ведущие спортсмены страны , в лёгкой атлетике,к примеру, меняют нашу страну на Кипр, чтобы выступать на соревнованиях как нормальные спортсмены,а не обезличенные: без флага и гимна, и то не всегда...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
Сегодня 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 2
Сегодня 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»