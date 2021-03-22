Гимнастки из Карелии привезли золотые медали со всероссийских соревнований

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1 прекрасно выступили на соревнованиях по художественной гимнастике в Подмосковье, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

В Орехово-Зуево с 14 по 18 марта проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Краса Руси". За победу боролись более 500 гимнасток в составе 90 команд.

Петрозаводские спортсменки, воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска завоевали золотые медали, выступая по программе мастеров спорта. В составе команды: Анастасия Натарьева, Елизавета Жданова, Ксения Анисимова, Екатерина Рогалева, Елизавета Гачкина и Илона Корюхина.





По программе КМС наши воспитанницы в составе сборной Карелии также заняли первое место. Состав команды: Виталина Москаленко, Марьяна Гошкиева, Милана Бельских, Милана Нестерова, Анастасия Слепцова.

В индивидуальной программе среди спортсменок 2009 года рождения бронзу завоевала Полина Мелинаускайте. По программе КМС среди гимнасток 2006 года рождения Виталина Москаленко поднялась на вторую ступень пьедестала.

Напомним, в феврале на первом чемпионате России по художественной гимнастике среди мужчин спортсмен из Карелии завоевал серебряную медаль.