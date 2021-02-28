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Мужчина из Карелии завоевал "серебро" на чемпионате России по художественной гимнастике

Новости. Спорт
17:40, 01 Марта 2021
фото: © Минспорта Карелии
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На первом чемпионате России по художественной гимнастике среди мужчин спортсмен из Карелии Глеб Галковский завоевал серебряные медали, сообщили в Минобразования республики.

5-26 февраля в Москве состоялся первый в истории российской художественной гимнастики официальный Чемпионат России среди мужчин. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой спортсмены из 10 регионов России соревновались в групповых упражнениях и в отдельных видах многоборья. Республику Карелия на Чемпионате представляли Глеб Галковский и Роман Светогор.

В результате упорной и захватывающей борьбы Глеб Галковский трижды стал серебряным призером: в упражнениях с палкой, кольцами и скакалкой. Карельский спортсмен уступил лишь гимнасту из Татарстана.

Хороший результат показал и Роман Светогор, оказавшийся в шаге от призового места. Он стал четвёртым в упражнениях с булавами и скакалкой, пятым - в упражнении с кольцами.

Участие наших спортсменов в этом Чемпионате России - важное достижение карельского спорта. Глеб Галковский и Роман Светогор вошли в историю становления мужской дисциплины в художественной гимнастике.

Поздравляем спортсменов и их тренеров: Наталию Галковскую, Игоря Галковского, Юрия Каратаева и команду физкультурно-спортивного клуба "Атлантида".

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