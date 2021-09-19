Гимнастки из Карелии завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 из Петрозаводска одержали победу на Всероссийских соревнованиях в Пензе.

Как рассказали в министерстве образования и спорта Карелии, 18 сентября в Пензе проходили Всероссийские соревнования РФСО «Локомотив» на призы олимпийской чемпионки Н.Зуевой. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска завоевали золотые медали.

Традиционно соревнования собирают около 500 гимнасток со всей России, соревнующихся по программе КМС.

В групповых упражнениях гимнастки команды «Жемчужинки», воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска завоевали золотые медали.

В составе команды «Жемчужинки» выступали Елизавета Высочкина, Анна Бабаева, Александра Калашникова, Софья Рышкевич, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова. Команда из Карелии дружно и безукоризненно выполнила программу, показав лучший результат.

Команда «Арабески» в составе Ольги Потахиной, Полины Барановой, Надии Тархановой, Марины Неяскиной и Аишы Матекубовой заняла третью ступень пьедестала.

Ещё одна карельская команда «Ассоль» стала десятой.

Ранее команда «Жемчужинки» из Петрозаводска заняла второе место в групповых упражнениях на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, проходивших в городе Раменское Московской области.