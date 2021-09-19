Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Гимнастки из Карелии завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
07:50, 21 Сентября 2021
фото: © Минспорта Карелии

Новости партнеров

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 из Петрозаводска одержали победу на Всероссийских соревнованиях в Пензе.

Как рассказали в министерстве образования и спорта Карелии, 18 сентября в Пензе проходили Всероссийские соревнования РФСО «Локомотив» на призы олимпийской чемпионки Н.Зуевой. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска завоевали золотые медали.

Традиционно соревнования собирают около 500 гимнасток со всей России, соревнующихся по программе КМС.

В групповых упражнениях гимнастки команды «Жемчужинки», воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска завоевали золотые медали.

В составе команды «Жемчужинки» выступали Елизавета Высочкина, Анна Бабаева, Александра Калашникова, Софья Рышкевич, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова. Команда из Карелии дружно и безукоризненно выполнила программу, показав лучший результат.

Команда «Арабески» в составе Ольги Потахиной, Полины Барановой, Надии Тархановой, Марины Неяскиной и Аишы Матекубовой заняла третью ступень пьедестала.

Ещё одна карельская команда «Ассоль» стала десятой.

Ранее команда «Жемчужинки» из Петрозаводска заняла второе место в групповых упражнениях на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, проходивших в городе Раменское Московской области.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»