Гимнастки из Петрозаводска завоевали «серебро» на Всероссийских соревнованиях

Петрозаводские спортсменки заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, передает Минспорта Карелии.

Команда «Жемчужинки» из Петрозаводска заняла второе место в групповых упражнениях на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, проходивших в городе Раменское Московской области.

Серебряные медали завоевали Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Татьяна Конькова, Александра Калашникова и Анастасия Лукина.

Еще одна карельская команда — «Феерия» — заняла шестое место в групповых упражнениях по программе 1 разряда 2009–2010 года рождения.

Ранее карельские спортсмены привезли три медали с этапа кубка мира по спортивной гимнастике.