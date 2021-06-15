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Гимнасты из Карелии достойно выступили на Кубке России

Новости. Спорт
17:20, 16 Июня 2021
фото: © Минспорта Карелии

На завершившемся в Новосибирске этапе соревнований карельские спортсмены заняли высокие места, сообщили в Минспорта Карелии.

С 6 по 13 июня в Новосибирске проходил Кубок России по спортивной гимнастике. Карелию на соревнованиях представляли мастера спорта международного класса Виктор Калюжин и Григорий Климентьев.

Григорий Климентьев завоевал серебряную медаль на кольцах.
Виктор Калюжин стал пятым в финале многоборья и трижды стал четвертым в финалах в отдельных видах.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Максимова в составе сборной России стала чемпионкой Европы.

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