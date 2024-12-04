ГИМС проверил лед на карельском озере: оно все еще таит опасность

Лед на озере Контокки окреп, но не выдержит любого.

Сотрудники инспекторского участка ГИМС провели очередную проверку ледового покрова на озере Контокки, сообщили в издании «64 параллель онлайн». По результатам замеров, толщина льда на расстоянии до 100 метров от берега достигла 15 сантиметров. Но несмотря на увеличение толщины, лед имеет темный цвет и множество трещин.

Специалисты ГИМС предупреждают: наличие трещин и неоднородная структура льда делают его небезопасным. Рыбакам и любителям зимних прогулок следует быть крайне осторожными.

«Толщина льда и его структура на разных водоемах будет сильно колебаться. Только сегодня начало вставать озеро Среднее Куйтто, тоже самое происходит на середине озера Нюк», — отметили журналисты издания.