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"Гиперборея" в Петрозаводске: "Волшебники доделывают свои чудеса" (ФОТО)

Новости. Общество
09:56, 06 Февраля 2021
фото: Илья Тимин
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Сегодня в столице Карелии состоится праздник – мастера международного фестиваля "Гиперборея-2021" представят на суд зрителей ледовые и снежные скульптуры.

Фотограф Карелии Илья Тимин запечатлел мастеров за работой в ночь перед фестивалем.

"Пока город Петрозаводск спит... На берегу Онежского озера волшебники доделывают свои чудеса. Метель, непогода, холод и темнота... И только в теплой комнате Городского дома Культуры каждый волшебник получает горячий чай, внимание и отдых... - написал Илья Тимин. - А все да того, чтобы утром горожане и гости города смогли ощутить праздник в каждой детали".

Больше фото смотрите на странице в соцсети у Ильи Тимина.

Напомним, ранее сообщалось, что в ярмарочном городке "Гипербореи-2021" в субботу устроят гиперборейское чаепитие.

Насыщенная программа юбилейной "Гипербореи" доступна на официальном сайте фестиваля

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