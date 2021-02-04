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Более 60 самоваров собрали жители Петрозаводска для гиперборейской выставки

Новости. Общество
16:14, 05 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В ярмарочном городке "Гипербореи - 2021" в субботу устроят гиперборейское чаепитие.

Ярмарочный городок "Гипербореи - 2021" будет завтра, 6 февраля, работать в створе проспекта Ленина. В 12 часов здесь откроется выставка русских самоваров разной величины, назначения и фасонов. Дополнить экспозицию могут все, у кого дома сохранился главный символ традиционного русского чаепития, сообщили в администрации города.

На праздничной площадке будут собраны более 60 самоваров, в том числе настоящие раритеты, которые впечатляют размером – до 40 литров, а также возрастом – производства 19-го и начала 20 века. Можно будет не только рассказать историю своего самовара, но и продемонстрировать, как он работает.

"Мы приглашаем принять участие в выставке и устроить настоящее гиперборейское чаепитие из самых больших старинных самоваров – с угольком да дымком", - говорят специалисты Городского дома культуры.

"Самоварные истории" дополнит развлекательная фольклорная программа "Добрая Зима". На Советской площади у памятника Отто Куусинену организации-партнеры фестиваля предложат различные активности: игры на свежем воздухе, представления, мастер-классы, промо-акции, презентации технологий. Для детей будут установлены деревянные горки.

Насыщенная программа юбилейной "Гипербореи" доступна на официальном сайте фестиваля

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