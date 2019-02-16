Гиперборейский салют в Петрозаводске прогремит рано

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Фейерверк "До самых звезд" завершит фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2019"
Торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение участников и победителей XVIII международного конкурса снежных и ледовых скульптур состоится в 17.30. Спустя полчаса петрозаводчане смогут послушать песни Данко.
А гиперборейский салют в этом году пройдет рано - в 19.00.
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