Глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников прогулялся с супругой по болоту

Виталий Садовников рассказал в соцсети, как после работы собирал с женой морошку на болоте.

"Каждый уголок России по-своему красив. Карелия манит своей природой и лесным урожаем. Сегодня после работы с супругой прогулялись по болоту. Кстати, очень хорошая прогулка получилась. Главное - не забыть средство от насекомых", - написал Виталий Садовников.

Открыв сезон морошки, глава администрации Кондопожского района пожелал всем ягодникам удачной охоты.

Ранее сообщалось, что Виталий Садовников побывал на дороге в деревню Викшица, где в грязи застряла "скорая", и признался, что все требует ремонта, но денег у района не хватает.