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«Денег нет»: глава районной администрации в Карелии, где «скорая» застряла в грязи, объяснил ситуацию

Новости. Общество
10:00, 30 Июня 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников проверил дорогу в деревне Викшица, на которой застряла скорая помощь, и объяснил, почему так произошло.

Напомним, в деревне Викшица на разбитой дороге застряла скорая помощь. Местные жители пожаловались в СМИ и главе Карелии на удручающее состояние дороги, которую местные власти не спешат ремонтировать.

После публикации на ситуацию обратил внимание руководитель администрации Кондопожского района Виталий Садовников и лично выехал на место, где произошло ЧП со «скорой».

«Выяснил, что машина застряла не в пути, а в самой деревне, на поляне, поросшей травой, во время разворота уже после оказания медицинской помощи. В подтверждение этого на фотографии видны фасады домов», — написал на своей странице в соцсети Виталий Содовников.

По его словам, этот случай снова привлёк внимание к тому, что дорогу нужно ремонтировать.

«В Викшице официально зарегистрирован один человек, всего в деревне около 20 домов, протяженность дороги 11 км, в летнее время деревню посещают чаще, чем зимой, трудности возникают по этому участку дороги в межсезонье и зимний период», — уточнил Садовников.

Глава администрации уточнил, что ранее вопрос содержания дороги был на уровне сельского поселения. Для решения вопроса с финансированием в конце декабря дорогу передали на уровень района, так как у бюджета района больше возможностей, поэтому сейчас готовиться муниципальный контракт по ее содержанию, проходят бюджетные процедуры оформления документов.

«Конечно, дорога требует масштабного ремонта по формированию кюветов, подсыпки, отвода ливневых стоков. «Пока средств на эти цели не выделено», — написал Виталий Садовников. — Мне бы очень хотелось сделать район доступным и благоустроенным, но некоторые объёмы строительства району не осилить самостоятельно, требуется поддержка из вышестоящих бюджетов».

После осмотра места ЧП глава районной администрации пообещал, что в ближайшее время будет проведена подсыпка участков для разворота в деревне.

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